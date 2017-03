Madagascar: Fali en solo - C'est reparti pour un tour !

Fali est bien lancée ! Son aventure musicale en solo, elle l'a débutée l'année dernière, à l'Urban Café, au Kudéta et cette fois au Piment Café ! La chanteuse, d'ailleurs, ne compte plus s'arrêter.

Tantôt mélancolique, tantôt enjouée, Fali jongle aussi bien avec les émotions qu'avec les rythmes. En tout cas, chacune des chansons qu'elle interprète retrouve une seconde jeunesse, même ceux qu'on a parfois tendance à oublier. Car Fali, bien qu'elle ne soit pas encore une grande célébrité a déjà plus d'un tour dans son sac et a déjà plus d'expériences que la plupart des pseudo-stars qui envahissent actuellement le petit écran. Effectivement, la jeune femme a été au second plan pendant des années. Sa voix, les mélomanes l'ont entendue au moins une fois, dans un concert de Samoela, de Silo, ou même ailleurs.

Si Fali, jusqu'à présent, n'a encore sorti aucun album en solo, elle a déjà navigué de scène en scène et multiplié les collaborations avec des artistes de renom, issus de divers horizons musicaux. Soul, pop jazz world music... elle joue sur tous les registres. D'ailleurs, c'est sur cette vague de bonne musique qu'elle emmènera les mélomanes du Piment Café ce soir. Pour l'accompagner, la chanteuse a choisi les meilleurs. Nous retrouverons Mahatozo au clavier, Tahiry à la guitare, Rija à la basse, Miora à la batterie et Nantenaina à la trompette. Fali en tête d'affiche, c'est à découvrir et à apprécier sans aucune modération, jusqu'au bout de la nuit. Demain est, d'autant plus, un jour férié. Alors, avis aux amateurs !