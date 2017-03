Madagascar: Danse - Place à la « semaine du flamenco » !

Une grande première à Tana ! Du 28 mars jusqu'au 1er avril, Tana vibrera au rythme de cet art populaire andalou qu'est le flamenco.

Le flamenco ? Certains le dansent, mais d'autres le chantent. Car oui, en plus d'être une danse, le flamenco est également un genre musical. Mais cela, beaucoup l'ignoraient. Justement pour faire connaître un peu mieux le flamenco aux Malgaches, le Consulat Honoraire d'Espagne à Antananarivo a décidé d'organiser la « Semaine Flamenco de Madagascar ». « Ce sera un évènement à travers lequel nous initierons ceux qui sont intéressés au flamenco. Outre les spectacles, on va effectivement tenir des ateliers et conférences », explique Javier Mantecón du comité d'organisation.

Dès ce jour, à partir de 10 heures, le même responsable ainsi que Harinirinjahana Rabearintsoa Rabarijaona interviendront à l'IFM Analakely. La conférence est intitulée « Rites et géographie d'une expression artistique unique ». Les ateliers débuteront par contre à partir de demain. « Le premier est en faveur de jeunes handicapés. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, tout le monde peut danser le flamenco. Le second est destiné aux amateurs de guitare et aux danseurs professionnels ». Ceux qui seront là en simples spectateurs ne seront pas en reste. Trois représentations sont prévues. La première le 30 mars au centre Conficius à 16h, la seconde à l'IFM le 31 mars à 19 :30 et la dernière à l'Urban Café Antsahabe le 1er avril à 20 heures. Des spectacles dont les accès sont tous gratuits.