Madagascar: Parti Vert - Présent au Congrès du Global Greens de Liverpool

Résolution. Une résolution sera prise à l'issue du 4e Congrès de Liverpool. « Madagascar aura ses mots à dire dans cette résolution », a annoncé hier Alexandre Georget. Avant d'expliciter : « Nos propositions de résolution auront pour objectif de lutter contre les trafics illicites de bois de rose, d'or et de la faune et la flore à Madagascar. Le parti Vert Hasin'i Madagasikara fera également des propositions sur la lutte contre l'accaparement de terres et la corruption qui résultent de ces trafics illicites de nos richesses. »

Le parti Vert Hasin'i Madagasikara sera présent au 4e Congrès du Global Greens qui se tiendra à Liverpool (Royaume-Uni) du 30 mars au 2 avril prochain. Il sera représenté par son président national Alexandre Georget et Dr Ratafika, respectivement vice-président de la FEVA (Fédération des Verts Africains) et président des Jeunes Verts de l'Océan Indien.

