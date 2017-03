Madagascar: Intelligence artificielle - Vers la progression de la génomique clinique

D'après les explications, il s'agit d'une intelligence artificielle développée par cette entreprise, afin d'améliorer le diagnostic et les soins pour les patients du continent. Jusqu'ici, des centres médicaux et hôpitaux au Maroc, au Cameroun et en Afrique du Sud disposent de l'intelligence artificielle SOPHiA. « Quelle que soit leur expérience des tests génomiques, ces établissements sont rapidement en mesure d'analyser des données génomiques, grâce à cette technologie. Ceci, afin d'identifier des mutations à l'origine de maladies», ont indiqué les promoteurs de SOPHiA.Alors que l'expertise oncologique se situe parfois à l'autre bout du monde, cette technologie met à profit le savoir d'un spécialiste d'un pays, pour sauver un patient dans un autre. Espérons qu'une telle technologie sera disponible d'ici peu dans nos hôpitaux « Manaram-penitra... ».

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.