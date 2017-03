Madagascar: Hépatite B, un Malgache sur quatre serait concerné !

Le pays affiche un taux de prévalence de 23% en hépatite B, c'est l'un des plus élevés en Afrique. Un Malgache sur quatre serait alors atteint de l'hépatite B, parfois sans le savoir, d'où l'urgence du vaccin. « Mieux vaut prévenir que guérir ! »

L'hépatite B, késako ? Appelé également VHB, l'hépatite B est un virus engendrant l'inflammation du foie en détruisant ses cellules. Cette maladie virale se transmet essentiellement par les liquides biologiques : le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, ou le lait maternel d'une personne infectée. De ce fait, tout rapport sexuel non protégé (qu'il soit oral, anal, ou buccal) avec un porteur du virus peut transmettre la maladie, tout comme les injections intraveineuses, les tatouages, body-piercings et autres.

Un traitement hors de prix. Non traitée, l'hépatite B est à l'origine de 80% des cancers du foie et son traitement peut atteindre les 48 000 000 Ar à raison d'un traitement d'1 000 000 Ar par semaine pendant 48 semaines... Partant du constat que 50% des malades atteints d'hépatite B en sont déjà à un stade avancé, voire en métastase, les diverses associations de professionnels de la santé à Madagascar (Association des gastro-entérologues, l'Union des Médecins de Madagascar, l'Union des Pharmaciens de Madagascar, etc.) ont collaboré avec le SANOFI Pasteur et la SOPHARMAD, pour organiser une campagne de vaccination contre l'hépatite B dans tout Madagascar, depuis janvier jusqu'en août 2017.

La campagne, comme solution pragmatique. Durant cette campagne, le prix du vaccin est de 40 000 Ar (au lieu de 120 000 Ar hors-campagne). Il est disponible dans la plupart des hôpitaux (ex : Befelatanana, Hôpital des enfants Ambohimiandra, Clinique Noa Ankorondrano, etc.), ainsi que les pharmacies (ex : pharmacie Hanitra, pharmacie d'Ampandrana, pharmacie de la Métropole, pharmacie de Mahavoky, pharmacie Iarivo, etc.) Il s'administre en trois fois : deux prises espacées d'un mois et un rappel six mois après. Jusqu'à ce jour, la campagne connaît un vif succès auprès des particuliers de tout âge, mais surtout des grandes entreprises dans le cadre de leurs responsabilités sociales. Heureusement !