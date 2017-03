Afrique de l'Est: Prostitution à Maurice - Seize jeunes Malgaches rapatriées

Le pot-aux-roses a été découvert lors d'un «tracking team» menée par les services des passeports et de l'immigration (PIO). La découverte d'une importante somme d'argent a ouvert la thèse selon laquelle les jeunes femmes interpellées puissent appartenir à un réseau de prostituées. Des devises ont été découvertes sur l'une d'elles dont 2 500 roupies, 1 960 euros, 60 dollars américains et 100 000 yuans. La découverte de cette somme a titillé les agents du PIO du fait que la Malgache n'avait déclaré que 350 euros lorsqu'elle a débarqué dans l'île sœur le 12 février dernier. À la lumière des informations recueillies, c'est du moins la somme qu'elle avait déclarée auprès des services de l'immigration. Les fonds suspects ont été, de ce fait, saisis.

Les forces de l'ordre mauricien ont mené une opération coup de poing dans une discothèque de l'agglomération de Grand Baie dans la nuit de samedi à dimanche. Soupçonnées de séjour irrégulier et d'appartenance à un réseau de prostituées, 16 ressortissantes malgaches ont été interpellées. Après ce coup de filet, les autorités mauriciennes se sont d'emblée attelées à leur rapatriement dans la Grande Île. Selon la presse locale, les seize malgaches devaient être rapatriés dimanche. Une vérification effectuée auprès du service central de la Police de l'Air et des Frontières (PAF) révèle pourtant qu'elles ne sont pas encore dans nos murs.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.