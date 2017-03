Togo: Facile à devenir, mais très difficile à supporter

Il s'agit d'un laboratoire fixe et d'un camion laboratoire mobile. Ils sont composés des spectromètres,… Plus »

A l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire en compte environ 7 000, selon le HCR ; et le Togo aussi en a. « on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs Togolais qui n'ont pas leur nationalité », a souligné M. GASSISSOU. Mais le triste constat, est que le Togo ne saurait estimer le nombre des apatridies vivant sur son territoire. Cause, le Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés évoque l'absence d'études qualitatives et quantitatives.

Etre apatride, c'est vite fait ! Entre autre causes, la renonciation de sa première nationalité en faveur d'une autre que l'on envisage avoir, vivre avec sa mère dans un pays où l'enfant ne peut hériter de la nationalité de sa mère, quitter son pays sans papier pour un problème majeur alors que l'on ne peut pas y retourner, etc.

