Togo: « On se prépare pour le mieux possible »

Pour Shéyi Adébayor, « l'Egypte est une équipe très difficile à manœuvrer, finaliste lors de la dernière Can ». Même son de cloche avec le sélectionneur national Claude Leroy. Selon lui, « les Egyptiens sont très dangereux. C'est une équipe qui joue relativement bas ».

Mais, ayant tiré des leçons du match nul et vierge concédé face à la Lybie le vendredi dernier, les Eperviers sont maintenant ragaillardis pour donner de la joie au cours des Togolais. Même si les Egyptiens sont très dangereux, « tactiquement, on pense fermer tous les intervalles sur lesquels ils sont très dangereux », projette Claude Leroy. Aussi, quand bien même ce soit une équipe jouant relativement bas, « ce ne sera pas le cas contre nous », a-t-il poursuivi.

Si le patron est confiant, les poulains le sont aussi. Selon Shéyi Adébayor, « il y a eu beaucoup de changements, de joueurs de talents, d'envie, d'enthousiasme. Maintenant, c'est à nous d'aller sur le terrain et donner du plaisir ». Donc, il a rassuré que, « mentalement on est fort, moralement on et prêt, et physiquement on se prépare pour le mieux possible ».