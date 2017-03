Togo: Liste des clubs retenus par la FTF

Au total, douze (12) équipes sont retenues pour l'édition 2017 de la Coupe de l'Indépendance. Six (06) du championnat de la D1, deux (02) du championnat de la D2 et quatre (04) du championnat féminin. Le tirage est prévu à 11h au siège de la FTF, à 11h GMT.

Pour la D1, il s'agit des six premières équipes à l'issue de la 19ème journée : As Togo-Port, Dyto, Maranatha, Unisports, Sémassi, AS OTR. les 1ères de chaque groupe au terme de la 2ème journée de la D2 sont ASCK et Entente II. Enfin, Ahé FC d'Ahépé, Athléta de Lomé, Bella FC et New Star sont les équipes dégagées par le championnat féminin.

