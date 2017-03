Comparaissent le sergent Sanou Aly et 21 autres, accusés de complot militaire, désertion à… Plus »

«Nous penserons que sortiront de ces rencontres, de très bonnes idées et des éléments qui vont convaincre les autres PTF et puis l'Union européenne pour qu'on reconduise le Programme qui a vraiment apporté beaucoup de bien aux pays africains», a-t-il souhaité.

Il a indiqué que le coton constitue en Afrique, l'un des premiers produits d'exportation et de pourvoyeurs d'emplois, à telle enseigne qu'il emploie quatre millions de personnes au Burkina et leur fournit 70% de leurs ressources financières.

Le président du comité d'orientation et de suivi du partenariat UE-Afrique sur le coton, Sékou dit Gaoussou Cissé, a rappelé que le partenariat a été noué dans un contexte difficile, marqué par la baisse du prix du coton et des négociations à l'OMC.

Ce deuxième volet de 11 millions d'euros, entré en vigueur en 2013, prendra fin en cette année 2017. C'est dans l'optique de dresser un bilan des activités réalisées dans le cadre de ce volet et d'explorer des perspectives nouvelles, que des acteurs du coton africain et leurs partenaires européens, vont se concerter pendant une semaine à Ouagadougou.

