Quant au président par intérim de la Cour des comptes, Train Raymond Poda, il s'est dit honoré de voir son institution accueillir et bénéficier du projet d'amélioration de la surveillance de l'industrie extractive en Afrique francophone. «En effet, le projet touche à la fois aux priorités de nos Etats aux objectifs du développement durable et à l'un des centres d'intérêts majeurs des partenaires extérieurs comme le Canada», a-t-il expliqué.

«A terme, le projet permettra de résorber des problématiques qui sont au cœur de la gestion des industries extractives, à savoir la collecte des revenus issues de l'exploitation minière, le respect des cadres légaux réglementaires des politiques directives régissant le secteur et la prise en compte des intérêts liés à la protection de l'environnement, au respect du genre et à l'impact socioéconomique de ces activités», a-t-il poursuivi.

D'un coût de 18 millions de dollars canadiens, soit 8 milliards FCFA, le PASIE va permettre, de l'avis du chef de projet , Alfred Enoh, d'améliorer la gouvernance, la transparence et la reddition des comptes dans le secteur des mines en Afrique subsaharienne et de contribuer ainsi à une croissance économique au sein des pays concernés.

Le PASIE est une initiative de 5 ans. Il est organisé par le conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique subsaharienne dont la Cour des comptes est membre, grâce à un financement du gouvernement du canada. Il concerne en plus du Burkina Faso, le Cameroun, le Mali et Madagascar.

