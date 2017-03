Ile Maurice: Parlement - La Prime Minister's Question Time monopolisée par un député du MSM ?

Le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, a convoqué les parties et membres de l'opposition ce mardi 28 mars… Plus »

Au Mouvement militant mauricien (MMM) en revanche, on ne s'en plaint pas. Rajesh Bhagwan, ex-Whip de l'opposition, dit se fier uniquement au principe du premier venu premier servi. «C'est vrai que certains députés du MMM ont soumis des questions plus tard que les autres puisqu'ils n'étaient pas au pays. Il faut qu'on s'y fasse. Par contre, quand une question n'est pas prise, il faut que le ministre y réponde par écrit. Selon mes comptes, il y a plus de 50 questions posées de la dernière séance qui sont restées sans réponse.»

Lors d'une conférence de presse, le leader du Reform Party a crié au «viol du temple de la démocratie». Comment cela ? «Sudesh Rughoobur va engloutir la majeure partie, sinon l'intégralité, de cette PNQ alors que des questions portant sur Álvaro Sobrinho (23e question à l'agenda) et Rum and Sugar (21e question à l'agenda) ont peu de chances d'aboutir, faute de temps», explique l'ancien ministre.

Pour cause : les quatre premières questions à l'agenda sont celles de Sudesh Rughoobur. Le député du Mouvement socialiste militant (MSM) de la circonscription nº 6 (Grand-Baie-Poudre d'Or) s'intéresse aux pratiques du Central Procurement Office et celles de l'Independent Review Panel. Il n'en fallait pas tant pour mettre Roshi Bhadain hors de lui, hier.

