Ile Maurice: Competition commission - Panagora sommée de payer une amende de Rs 30 millions

Rs 29 932 132. C'est le montant que Panagora, la compagnie distributrice de poulet de la marque Chantecler, devra payer en guise d'amende pour avoir enfreint des provisions de l'accord Resale Price Maintenance. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par la Competition Commission of Mauritius (CCM), lundi 27 mars. Cette décision fait suite à une audition appelée par la CCM, le 6 février, après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur exécutif, soumis aux commissaires.

La commission a trouvé que Panagora a violé l'article 43 du Resale Price Maintenance, soit l'accord concernant le prix auquel un détaillant va revendre un produit ou un service. Cet accord est convenu entre le fournisseur et le revendeur. Il est aussi reproché à Panagora d'avoir établi des prix fixes ou minimaux aux revendeurs quant à la vente des produits Chantecler. Cela a privé les détaillants de la possibilité de déterminer librement le prix auquel ils souhaitent vendre ces produits, alors que la rivalité des prix et des services est une pratique courante chez les revendeurs, en vue d'attirer la clientèle.

Sanction «démesurée»

Sollicité, Cédric Lagesse, Managing Director chez Panagora, a affirmé que «l'amende de Rs 30 millions pour un problème d'étiquetage est choquante, injuste et démesurée». Il ajoute : «On note de réelles incohérences et des contradictions entre le rapport final du directeur exécutif et la décision finale de la commission. On se demande si cette décision est juste et équitable.» Panagora conteste, de ce fait, la décision de la CCM et compte faire appel auprès de la Cour suprême.

Le Managing Director de la compagnie indique, dans la foulée, que le problème d'étiquetage pour lequel la CCM impose une amende a été réglé depuis près de trois ans. «Panagora n'a jamais imposé de prix. C'est le détaillant qui décide», insiste Cédric Lagesse.