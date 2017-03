Ile Maurice: Bambous Government School - Deux des cinq «fauteurs de troubles» transférés

Le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, a convoqué les parties et membres de l'opposition ce mardi 28 mars… Plus »

Interrogé, l'attaché de presse du ministère de l'Éducation Dinesh Seeharry, a souligné que «l'inspectorat et le zone directorate ont eu une rencontre à l'école en question avec les parties concernées et des solutions sont à venir». Il a affirmé que le ministère suit la situation de très près.

Sudha Beersah, dont la fille est également dans la même classe que les cinq garçons, est très remontée. «Je suis allée au ministère de l'Éducation à deux reprises. Cela fait trois mois que ma fille ne va plus à l'école tellement elle est traumatisée alors qu'elle a des examens de Grade 6 cette année. Et l'institutrice s'absente souvent à cause de ces écoliers, ce qui pénalise davantage les enfants», déplore-t-elle.

Poonam Beekheah dit avoir eu le choc de sa vie en apprenant ce qui se passait dans l'établissement scolaire de son enfant. «En rentrant de l'école jeudi, ma fille avait un comportement bizarre. Elle s'était renfermée sur elle-même. Et le lendemain, elle pleurait et refusait d'aller à l'école», relate-t-elle.

