Cameroun: Epidémie de méningite à Yaoundé

Sans attendre une communication particulière des autorités camerounaises et en l'absence de toute information venant du ministère de la Santé publique, certaines représentations diplomatiques ont d'ores et déjà mis en garde leurs ressortissants au Cameroun. C'est le cas notamment de la France, dont certains ressortissants ont reçu des messages de leur ambassade à Yaoundé les informant qu'elle avait «eu connaissance de plusieurs cas de méningite à méningocoque W135 ». « Elle recommande à ses ressortissants de vérifier leur couverture vaccinale. Le cas échéant, il est possible de se rendre dans les centres de vaccination internationaux (à Yaoundé : Centre Pasteur du Cameroun) pour une mise à jour.

Une dizaine de cas déclarés en dix jours dans la capitale. Aucune autorité sanitaire camerounaise ne s'est encore exprimée sur le sujet. De source digne de foi, pourtant, des cas de méningite auraient été détectés au Cameroun, et plus précisément dans la capitale Yaoundé depuis au moins une semaine.

