Cameroun: Les enseignants dans la rue

Les teatcher restent formels, si leurs revendications ne sont pas résolus, il n'y aura pas de troisième trimestre : no paid, no school.

Au fil des heures, la police se faisaient de plus en plus menaçante, prête à en découdre avec ces « troubleurs » Et puis quoi « arrêtez la clochardisation des enseignants ».

« No paid, no school »

L'esplanade du ministère des finances à été envahie tôt le matin de lundi 27 mars par une meute d'enseignants enragés. Les uns vêtus de leur toge, les autres en tenue de ville, ils étaient tous déterminés à aller jusqu'au bout de leurs revendications. Tous issus des écoles normales supérieures de Yaoundé, la capitale, Bambili dans la région du Nord-ouest et Maroua dans la région de l'extrême-nord, ils réclament entre 25 à 60 mois de salaire, exigent le paiement intégral de ces arriérés de salaire, le paiement des primes, le paiement des avancements et les bonnes conditions de travail.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.