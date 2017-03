Cameroun: Ministère des Postes et Télécommunications - Voici comment le chauffeur du Sg a volé la voiture du Dag

« Cuisinée », la caméra montre le film du vol du bolide par le chauffeur du Sg du Minpostel. Un boulevard qui permettra aux gendarmes de retrouver la voiture incriminée, dans un garage du quartier Obili à Yaoundé. Un Coin réputé être la meilleure « clinique » pour la métamorphose des voitures volées, à cause affirme-t-on, de très habiles tôliers anglophones qui y exercent. La voiture croit-on savoir, était alors en voie de transformation pour ne plus jamais être reconnue comme telle.

En décembre dernier, à quelques jours de la fête de Noël, une histoire de vol de grosse cylindrée, a secoué le ministère des Postes et Télécommunications. En fait, l'affaire dit-on, à cause du contexte de passation de service en fin septembre 2016 entre Emmanuel Nyangono le Dag sortant et Germain Koukolo Koukolo le Dag entrant, a alimenté polémique, méfiance, suspicion et même médisance gratuite.

