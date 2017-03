Cameroun: Bogo - remobilisation pour le développement local

Dans les quatre grandes articulations qui ont marqué ce partage en famille, il se dégage qu'en termes de bilan dans la réalisation des activités de développement, Bogo a beaucoup gagné. « Les cadres hauts placés dans l'administration se comptent en dizaines, plusieurs jeunes ont eu des emplois, des écoles et hôpitaux ont été construits, dans quelques jours la voirie urbaine de Bogo sera réfectionnée, les travaux de la route Maroua-Bogo-Maga-Pouss sont en cours », fait remarquer Hamadou Sali. Pour Boubakary, président de l'OJRDPC, l'engagement à être derrière le président Paul Biya doit être total pour les années à venir. « Chers jeunes, nous devons suivre l'exemple de nos aînés, ajuster notre comportement et accompagner le Rdpc lors des échéances futures », a-t-il souligné.

Utiliser le Fufuldé, langue locale, c'est l'option choisie par les responsables de la section Diamaré-Est, vendredi dernier, pour s'adresser aux populations à Bogo. C'était lors du grand meeting de célébration des 32 ans du parti Rdpc dans cette localité. Une occasion idoine pour les fils et filles de cet arrondissement venus des quatre coins du pays. Ils ont dressé le bilan des réalisations du RDPC dans leur localité. « Ce bilan élogieux nous a permis de fixer des nouveaux objectifs pour le développement local. D'ailleurs dans les prochains jours, un hôpital totalement réhabilité et équipé en matériel sera offert, c'est un grand challenge pour nous », fera remarquer l'honorable Hamadou Sali, président de la section Diamaré-Est, par ailleurs député.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.