Gabon: Affaire Simone Gbagbo - Le dénouement est proche

Même si l'audience d'hier a été boycottée, le procureur général, Ali Yéo, prononce son réquisitoire ce jour à Abidjan.

Le réquisitoire contre Simone Gbagbo, ex-première dame de Côte d'Ivoire, dans le cadre du procès en assise, a débuté hier, au tribunal d'Abidjan-Plateau. La partie civile a déclaré, dans son réquisitoire, que l'ex-première dame de Côte d'Ivoire est coupable « indirecte et commanditaire » des exactions qui lui sont reprochées. Hier, l'accusée ne s'est pas présentée à l'audience, tout comme ses avocats. Un boycott décidé pour protester contre la non-comparution de certains témoins, qui a plongé pendant de longs mois le procès dans l'impasse. Les avocats de l'ancienne première dame auraient aimé pouvoir appeler à la barre Guillaume Soro, l'ex-patron de la rébellion et actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne et Cie.

Si selon ses avocats, rien de très concret et surtout aucune preuve matérielle produite dans ce procès, ne peuvent, faire condamner Simone Gabgbo, c'est pourtant ce mardi que le procureur général, Ali Yéo, prononcera son réquisitoire. Simone Gbagbo est jugée pour son implication présumée dans des tirs d'obus sur le marché d'Abobo et pour sa participation à une cellule qui organisait des attaques. Ces crimes ont été commis lors de la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts.