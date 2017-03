Cameroun: Haut-Nyong Nord-Est 1 - Du concret pour les militants

Des pagnes du parti et des semences améliorées de maïs, remis lors de la célébration de l'an 32 du RDPC, le 24 mars à Nguélémendouka

Parti de Douala à 5h, le 24 mars, le délégué du Comité central pour le Haut-Nyong Nord-Est 1, Cyrus Ngo'o, est arrivé à Nguélémendouka le même jour aux environs de 15h. Soit une distance de plus de 500 km, qu'il a bravée avec plaisir. Et pour lui, c'est la preuve que le «changement» est irréfutable sous la houlette du président Biya, qui n'oublie aucune partie du territoire national dans sa politique de développement national. Parce que de Douala à Doumé, la route est bitumée. Et sur le reste du parcours, la route est re-profilée. Cyrus Ngo'o n'est pas venu vers les siens les mains vides. Dans sa besace, se trouvaient 300 pièces de pagne du parti destinés aux militants.

Bien plus, il a donné une contribution « symbolique » de 500 000F à la section. Le sénateur René Ze Nguélé, a, pour sa part, remis une tonne de semences améliorées et une contribution financière de 300 000 F. « C'est une marque d'attachement et de considération à l'égard de la section », dira M. Ngo'o. Avant de conclure : « Soyons fidèles, loyaux. Quand le chef de l'Etat prend un engagement, il le tient. Et continuons de soutenir le président Paul Biya ». Le président de section, Augustin Bimémé, a alors donné le coup d'envoi de la grande marche populaire pour le président national du Rdpc. Entouré du président de l'OJRDPC et de la présidente de section OFRDPC.