Ile Maurice: Shahebzada Azaree, victime de sa proximité avec le PTr?

Le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, a convoqué les parties et membres de l'opposition ce mardi 28 mars… Plus »

L'ICAC s'attelle également à comprendre comment se fait l'adhésion de membres à des écuries. Elle interroge pour ce faire des responsables du Mauritius Turf Club (MTC) et des écuries. Et hier, lundi 27 mars, Simon Jones, Stable Manager et ancien entraîneur de chevaux, a été appelé en ce sens. Vendredi, c'est Jean Michel Henry, entraîneur accrédité auprès du MTC, que la brigade anticorruption a interrogé sur le fonctionnement dans ces milieux.

D'autre part, cette affaire met en exergue le lien entre les courses hippiques et la drogue. D'ici le début de la semaine prochaine, un habitué du Champ-de-Mars devrait être convoqué pour s'expliquer sur ses biens qui sont soupçonnés d'avoir été mal acquis. Notamment à cause de sa proximité avec un des individus impliqués dans cette importation de drogue.

