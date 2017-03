Cote d'Ivoire: Filière mangue / Silué Gnénéyéri - "80% des pertes sont dues aux mouches"

C'est pourquoi, « il convient d'apporter le soutien nécessaire pour vendre le maximum plutôt que de perdre 80% car, la Côte d'Ivoire est le premier exportateur de mangues sur le marché de l'Union européenne. La mangue associée à l'ananas et la banane occupent 4% du Produit intérieur brut (Pib) et fait vivre 7000 producteurs », dira-il.

Cette formation porte la lutte et le contrôle des mouches des fruits en Afrique de l'ouest. Elle est organisée par la Cedeao, en collaboration avec, l'Union européenne (Ue) et l'Agence française de développement (Afd).

Mais elle a aussi perdu 80% de sa production (plus 100 000) du fait des mouches (le Batrocera dorsalis, principalement)», a déclaré Silué Gnénéyéri, directeur de la protection des végétaux, du contrôle et de la qualité. Il représentait le ministre de l'Agriculture et du Développement rural.

