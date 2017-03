Congo-Kinshasa: Blocage à la Cenco, saut vers l'inconnu

Au Centre interdiocésain où signataires et non signataires de l'Accord du 18 octobre peinent, depuis plus de trois mois, à trouver une voie de sortie à la crise, c'est l'heure du bilan. La Cenco n'a ni le temps ni le courage de continuer une médiation qui n'en finit pas. Les évêques ont donc jeté l'éponge, se tournant vers le peuple qui devra faire valoir désormais ses droits. Ce blocage, mieux, cette absence de compromis pousse le pays à faire un saut dans l'inconnu.

Les évêques ont terminé leurs bons offices avec de grosses gouttes de larmes dans les yeux. En réussissant, le 8 décembre 2016 au Centre interdiocésain, à mettre autour d'une table les acteurs politiques, la Cenco avait puisé dans ses réflexes de bon pasteur pour réconcilier le Congolais avec lui-même.

Au moment où le pont était rompu entre signataires et non signataires de l'Accord du 18 octobre 2016, la Cenco a créé une passerelle pour maintenir le dialogue en vue d'une sortie de crise.

Le 31 décembre 2016, ses efforts de médiation ont été couronnés par la signature au Centre interdiocésain de Kinshasa de l'Accord politique, connu sous la dénomination de l'Accord du 31 décembre. Pour la Cenco, il y avait de bons augures dans la traversée de ce long désert, fait des conflits et des tiraillements entre les forces politiques et sociales.

Jusqu'au 28 janvier 2017, avant que la mort n'arrache tragiquement, le 1er février 2017, Etienne Tshisekedi, président du Conseil des sages du Rassemblement, la Cenco n'était pas parvenue à accorder les violons, pratiquement distendus entre les deux camps, à savoir la Majorité présidentielle et le Rassemblement.

La reprise le 16 mars 2017 des discussions directes autour de l'arrangement particulier à l'Accord du 31 décembres était donc l'ultime étape pour aplanir enfin toutes les divergences.

La Cenco a dû puiser dans ses réserves et parfois faire recours à la pastorale pour convaincre les uns et les autres. En vain. Le lundi 27 mars 2017, la Cenco a rendu le tablier, n'en pouvant plus.

Les évêques ont juste fait un constat de la ferme détermination de la classe politique à ne pas s'entendre. La Cenco n'a donc réussi à rétablir ce pont rompu depuis la signature, le 18 octobre à la cité de l'Union africaine, de l'accord parrainé par le Togolais Edem Kodjo.

Pour la Cenco, le vin est tiré, il faut le boire. Jusqu'à la lie. C'est au peuple, disent les évêques, d'en tirer toutes les conséquences.

Lui seul, soutiennent-ils, détient la plénitude du pouvoir. Lui, au nom de qui, tous les délégués n'ont pas pu, en quatre mois de négociations, trouvé un juste milieu pour sauver le pays du désastre.

L'aveu d'impuissance

A quelques heures de la cérémonie de clôture, hier lundi, au Centre interdiocésain, l'abbé Nshole s'est confié à la presse. Il ne cachait pas sa déception, pour autant, disait-il, que la Cenco était tout près du but. « Le gros du travail a été fait.

Jusqu'à la dernière plénière, il restait encore deux points de divergences. Mais les évêques ont décidé de mettre fin à leur travail aujourd'hui si jamais leurs propositions ne sont pas prises en compte », a déclaré l'Abbé Donatien Nshole.

Il regrette tout le temps perdu autour du mode de désignation du Premier ministre. « Il y a le point sur le mode de désignation du Premier ministre.

On est resté là pendant des semaines et des mois », s'est-il plaint. Il a fait part de dernières propositions de la Cenco, concernant notamment le mode de désignation du Premier ministre et du président du CNSA (Conseil national de suivi de l'accord).

La formule indiquait que « le Premier ministre est nommé par le président de la République au terme des consultations avec le Rassemblement ».

Pour le secrétaire général de la Cenco, c'est « une formule qui arrondit les angles, qui permet à ce qu'on ait un Premier ministre nommé par le président de la République mais présenté par le Rassemblement ».

Mais, l'expérience de ces derniers mois l'ayant rendu sage, l'abbé Nshole a relativisé : « Vous allez savoir qui va accepter, qui va refuser ? On est encore à deux heures. Je crois que les uns et les autres réfléchissent ».

En ce qui concerne la présidence du CNSA, la Cenco a soumis à la plénière une solution médiane qui tient compte à la fois de la lettre et de l'esprit de l'Accord du 31 décembre, en privilégiant le « consensus » des parties en présence.

Dans tous les cas, la Cenco est à bout de souffle. Il a épuisé toute son énergie. « Qu'est-ce que la médiation peut proposer de plus, si non la voie médiane. Si les uns et les autres, pour des raisons d'orgueil personnel, ils préfèrent sacrifier le pays, les évêques n'ont que la parole.

Ils n'ont pas de fouet. Je crois qu'ils vont finalement penser à leurs parents qui sont victimes de cette situation politique. Il faut manquer de cœur pour ne pas tenir compte de cela », a dénoncé Donatien Nshole.

Quant à l'avenir de la CENCO, malgré la fin en catastrophe de ses bons offices, Donatien Nshole précise : « Les évêques n'ont pas commencé à s'intéresser à la situation du Congo avec les bons offices.

Comme pasteurs, gardiens de brebis, ils ne vont jamais se taire pour la cause de la RDC. Fini la mission de bons offices mais les évêques reportent leurs toges de la mission prophétique ».

Entre la MP et le Rassemblement, c'est la rupture. On est en train dans une phase dictée par les rapports des forces. C'est un saut vers l'inconnu, lourd de conséquences pour le pays.