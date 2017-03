Algérie: "La situation hydrique du pays est confortable"

Le directeur de la Coopération avec l'Union européenne (UE) et les institutions européennes au… Plus »

Dans ce contexte, M.Ouali a réitéré l'option prise pour confier la gestion de l'eau entièrement aux organismes en charge, en l'occurrence l'Algérienne des eaux et de décharger ainsi les municipalités de cette responsabilité en raison de leur situation financière et de leur impréparation à y faire face.

La situation est confortable , a-t-il souligné dans le sillage d'un visite de travail dans la wilaya, mettant en exergue, les efforts consentis en terme de captage de la ressource qu'il s'agisse de forages, de barrages, d'installation d'unité de dessalement, et de lutte contre les déperditions, dont la conjonction a mis fin non seulement au stress hydrique des décennies antérieures mais fourni des quantités d'eau à la portée des attentes des citoyens.

Bejaia — Le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, Abdelkader Ouali a indiqué lundi à Bejaia, que la situation hydrique de l'Algérie est confortable et qu'à ce titre, la grande majorité des foyers seront raccordés, dans un délai court, aux réseaux publics en H24.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.