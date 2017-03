Afrique du Nord: 28éme Sommet arabe - La réunion ministérielle préparatoire finalise le document à soumettre aux dirigeants arabes

Le directeur de la Coopération avec l'Union européenne (UE) et les institutions européennes au… Plus »

S'agissant de la préservation de la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme, le Conseil ministériel a affirmé que les solutions militaires et sécuritaires à elles seules, " ne suffisent pas pour venir à bout du terrorisme, tout en soulignant la nécessité d'œuvrer en faveur d'une stratégie globale multidimensionnelle de lutte contre le terrorisme".

Ces recommandations portent, entre autres, sur les projets de décision élaborés par les délégués permanents et les hauts responsables au Conseil économique et social, lors de la réunion ministérielle préparatoire au sommet, en vue de réactiver l'initiative arabe de paix ainsi que l'adoption de la feuille de route pour la paix en faveur d'un solution à deux Etats, sur la base des frontières de 1967 avec El Qods est comme capitale pour l'Etat de Palestine.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.