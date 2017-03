Algérie: Anniversaire du Traité de Rome - Nécessité de renforcer la coopération entre le pays et l'UE

Alger — Le directeur de la Coopération avec l'Union européenne (UE) et les institutions européennes au ministère des Affaires étrangères, Ali Mokrani, a mis l'accent lundi à Alger sur l'impérieuse nécessité de renforcer d'avantage la coopération entre l'Algérie et l'Union Européenne, notamment dans les domaines économique et sécuritaire.

"Nous souhaitons renforcer notre partenariat avec l'Europe dans différents secteurs, notamment sur les plans économique et sécuritaire", a déclaré M.

Mokrani, qui s'exprimait lors d'une conférence organisée à l'occasion du 60e anniversaire du Traités de Rome, organisé par l'ambassade d'Italie à Alger en collaboration avec l'institut culturel italien et le centre des arts et de la culture du Palais des Raîs Bastion 23.

Après avoir souligné la volonté commune de "relever ensemble les défis liés à la lutte contre le terrorisme international et à la crise économique ayant laissé des conséquences durant la période 2008-2009, le responsabele algérien a ajouté que l'Algérie et l'UE œuvrent pour le renforcement, dans les années à venir, de leurs relations, a-t-il souligné, pour "bâtir une coopération pertinente profitant aux deux parties".

"La diversification de l'économie et le développement de la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne, est notre préoccupation majeure", a-t-il soutenu.

M. Mokrani a, dans le même contexte, mis l'accent sur "la nécessité de gérer à travers une coopération biltérale" la menace terroriste à laquelle fait face le monde aujourd'hui. De son côté, l'Ambassadeur d'Italie en Algérie, Pasquale Ferrara, a mis en exergue l'importance de cette conférence-débat, intitulée: "l'intégration Européenne et la Méditerranée", surtout qu'une telle rencontre permet, selon lui, de procéder à un échange d'idées et d'évoquer les mécanismes à mettre en œuvre en vue de consolider "les liens et les relations bilatérales dans la perspective d'un avenir commun en faveur de l'Algérie et l'Union européenne'".

Dans cet ordre d'idées, le diplomate italien a souligné les efforts consentis par les deux parties en matire du renforcement de la coopération visant à instaurer la bonne gouvernance dans les domaines politique, économique et même culturel", avant de souligner la disponibilité de l'UE pour aller de l'avant afin de relever les défis qui s'imposent notamment sécuritaire.

Le 25 Mars 1957 naissait la Communauté économique européenne avec la signature du Traité de Rome, qui a établit les régles et les principes fondateurs de la construction européenne. Il s'agissait non seulement de lancer un marché commun mais aussi de mettre en place des politiques communes qui seront dévellopées dans les années qui suivent son adoption ou au cours des décennies suivantes.

60 ans aprés ces principes semblent étre mis en cause par une vague de renationalisation (Brexit) et dans certains pays par la fermeture des frontières face aux migrations et méme entre les Etats membres de l'Union.