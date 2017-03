Burkina Faso: Concours de lecture - Delphine Sangwumukunzin, vainqueur de l'édition 2017

Comparaissent le sergent Sanou Aly et 21 autres, accusés de complot militaire, désertion à… Plus »

Venus de divers horizons (Afrique, Caraïbes, Canada, France etc.) les différents candidats sont repartis avec plusieurs lots de l'Institut Français et ses partenaires qui promettent faire davantage à la prochaine édition. Quant à la lauréate, elle dit être très heureuse de remporter cette édition et promet de revenir avec plus de maitrise pour peu qu'on les rappelle.

Dans une salle très attentive et bercée par les notes de la kora, ce sont les filles qui ont fait montre d'une grande maîtrise de langue de Molière. Elles ont relégué au second plan les deux garçons qui, pourtant, avaient séduit à l'épreuve des éliminatoires. En effet de trente-quatre inscrits au départ, le jury avait d'abord procédé à des éliminatoires. C'est de ce tamis que sont sortis les neuf finalistes du samedi dernier. Ils ont participé à la célébration de la langue française en montrant toute sa richesse, que ce soit le charme de ses sons, la beauté des images qu'elle peut peindre, les émotions qu'elle peut susciter.

