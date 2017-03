Burkina Faso: Attaque de Yimdi - Le procès du sergent Sanou et autres est ouvert

Comparaissent le sergent Sanou Aly et 21 autres, accusés de complot militaire, désertion à l'étranger en temps de paix, détention et port illégal d'armes et de munitions de guerre etc. Parmi les accusés, figurent un civil, Sabkou Yago. Le soldat de première classe Albert Gounabou est lui en fuite. Dès l'ouverture et après l'appel nominatif des accusés, deux avocats et quatre accusés ont demandé la nullité des poursuites.

En rappel, le dépôt d'armes de Yimdi, situé à la sortie ouest de Ouagadougou, a été attaqué très tôt vendredi 22 janvier 2016, vers 4 heures du matin, par des anciens éléments du Régiment de sécurité présidentielle (RSP). L'attaque n'a pas fait de victimes mais un blessé. Des ratissages dans un village voisin de Yimdi et au quartier Kourittenga de Ouagadougou avaient permis de mettre la main sur 11 personnes.