Congo-Kinshasa: Lambert Mende - «Nous sommes obligés de nous mettre d'accord»

Je pense que les chosent se sont bloquées au niveau de l'arrangement particulier sur deux points: la désignation du [futur] Premier ministre et celle du président du CNSA [Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral]». Pour lui, cet accord est bon et il doit être appliqué.

«La majorité et l'opposition peuvent négocier, avec ou sans les évêques. Tout dépend de ce qui sortira de cette rencontre les évêques et le chef de l'État. Mais, nous au niveau de la majorité, nous ne pensons pas que tout a capoté. Nous avons eu un accord !

«Le président de la République va recevoir les évêques de la CENCO, auxquels il avait confié la mission de bons offices qui s'est terminée hier de la manière que vous savez. Ils vont aller lui rendre compte de cette mission et évaluer avec lui la mise en œuvre d'un accord beaucoup plus large que celui du 18 octobre 2016», a annoncé M. Mende.

Nous sommes obligés de nous mettre d'accord », a déclaré mardi dans la mi-journée à Radio Okapi, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais alors que des jeunes gens barricadaient les routes et les écoles de certains quartiers de la capitale de la RDC renvoyaient les élèves à la maison au lendemain de l'échec des négociations entre la majorité et l'opposition pour gérer la transition.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.