Cameroun: Port autonome de Douala - Les petits commerçants sommés de déguerpir les lieux

L'installation de cette nouvelle assurance en est la cause: « les gros poissons mangent les plus petits » résume-t-elle la situation avec mélancolie. Mais le PAD réfute cet argument :

Selon lui, le petit commerce n'a pas le droit de s'installer de manière désordonnée dans les alentours du port. Et s'ils veulent occuper légalement cet espace, ils devront le louer comme l'ont fait le restaurant en face et les structures d'assurances présentes, a-t-il dit.

Depuis leur expulsion, leurs recettes ont drastiquement baissées. Elles sont passées de plus de 10000 FCFA/j à 500 FCFA a-t-on appris. Du côté du port autonome de Douala, on est formel : « le port n'est pas un lieu de commerce!» martèle monsieur Eboa, un agent du port de Douala.

Et à l'approche d'un éventuel client, ils n'hésitent pas à proposer leurs produits. Malgré la détermination qui animent les commerçants, ils avouent et accusent une baisse d'activité : « nous n'installons plus nos comptoirs.

Ce jour-là, sur les lieux, plus une trace des forces de police n'était visible. Mais le spectre de la peur lui, se fait bien sentir. Les commerçants travaillent debout à l'ombre d'un conteneur, un sac à la main. A l'intérieur, des vieux téléphones pour assurer les transferts de crédit de communication et d'autres marchandises.

On y vend des chasubles, des assurances autos, du crédit de communication, des friandises etc. Aux alentours du port, les commerçants ont souvent été chassés par le passé. Ils en ont l'habitude. Mais cette fois, ils ont été surpris par une présence policière :

