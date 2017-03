Afrique: Sécurité alimentaire - La situation se détériore au Proche-Orient et en Afrique du Nord

La sécurité alimentaire et nutritionnelle au Proche-Orient et en Afrique du Nord s'est nettement détériorée au cours des cinq dernières années, sapant les progrès constants réalisés avant 2010, lorsque la prévalence de la sous-alimentation, des retards de croissance, de l'anémie et de la pauvreté avaient diminué, selon un nouveau rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Cette détérioration est en grande partie due à la généralisation des conflits, à leur intensité et aux crises prolongées, selon L'Aperçu régional de la FAO sur l'insécurité alimentaire au Proche-Orient et en Afrique du Nord

L'évaluation réalisée par la FAO à l'aide de l'Echelle de mesure de l'insécurité alimentaire vécue a montré que la prévalence de l'insécurité alimentaire sévère chez les adultes au Proche-Orient et en Afrique du Nord s'approchait des 9,5% en 2014 et 2015, représentant environ 30 millions de personnes.

«La région fait face actuellement à des défis sans précédent en matière de sécurité alimentaire, en raison des multiples risques liés aux conflits, à la pénurie d'eau et au changement climatique», a déclaré le Sous-directeur général et Représentant régional au Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, Abdessalam Ould Ahmed.

La crise syrienne, en particulier, s'est aggravée pendant la période allant de 2015 à 2016, laissant plus de la moitié de la population ayant besoin d'une aide alimentaire. On dénombre également 4,8 millions de réfugiés, principalement dans les pays voisins. Le nombre de personnes touchées par l'insécurité alimentaire et de personnes déplacées à l'intérieur du pays est aussi en hausse en Iraq et au Yémen.