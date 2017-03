Afrique: HUB Africa - Les inscriptions aux B to B multisectorielles ouvertes

Maroc Export et NGE Impact lancent les inscriptions à l'Africa Business Exports", la plateforme de Rencontres B to B multisectorielles de la 5e édition HUB Africa, Première plateforme des Entrepreneurs et Investisseurs en Afrique.

En effet, Africa Business Exports met en «connexion business» les opérateurs marocains avec leurs homologues d'Afrique subsaharienne et d'Europe méditerranéenne. Les organisateurs tablent sur une programmation de plus de 2000 rencontres dans des secteurs d'activités économiques tels que l'agro-business, la minoterie, les Banque-Assurances-finances, la Biométrie, les Tic, l'Industrie, le textile, le Retail, la plasturgie, les Services, le BTP-Génie Civil, etc.

Africa Business Exports est un haut lieu de rencontre économique qui offre l'opportunité de tenir des rendez-vous qualifiés avec des décideurs choisis, d'identifier rapidement les partenaires potentiels, d'assurer une approche concrète et pragmatique du marché, le tout pour un gain de temps et un coût moindre.

Selon la même source, Maroc Export et NGE Impact offrent aux opérateurs marocains une belle opportunité de business dans la mesure où c'est l'Afrique qui vient à eux. En effet en plaçant cette 5e édition de HUB Africa sous la thématique «L'entrepreneur: acteur de l'intégration africaine» et faisant du Gabon et de la Côte d'Ivoire les pays à l'honneur, les organisateurs marque leur volonté d'encourager les entreprises marocaines à emboiter le pas de la dynamique nationale initiée par les autorités locales, qui voient en la coopération sud-sud, le fer de lance du développement en Afrique.