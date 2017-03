Sénégal: La France récompense trois jeunes entrepreneurs sénégalais

Dakar — Trois jeunes Sénégalais, Idrissa Traoré, Thierno Souleymane Agne et Mohamadou Sy ont été récompensés, mardi, à Dakar, par la secrétaire d'Etat française Martine Pinville, pour "la pertinence et la viabilité" des projets qu'ils ont présentés au concours "Forum Jeunesse du Sénégal" organisé et dédié par la France à l'entrepreneuriat au Sénégal.

"Ce qui a attiré l'attention du jury, c'est la pertinence et la viabilité de leurs projets", a expliqué Mme Pinville, chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie sociale et solidaire.

Elle a remis leur récompense aux lauréats lors d'une cérémonie organisée à la résidence de l'ambassadeur de France à Dakar.

En novembre dernier, 90 jeunes Sénégalais sélectionnés à la suite d'un appel à candidatures ont participé au concours "Forum Jeunesse du Sénégal", organisé par la France pour les entrepreneurs débutants ou en devenir.

Les lauréats ont présenté des projets d'économie sociale et solidaire viables, selon le jury.

Au terme du concours, Idrissa Traoré bénéficie d'une subvention de 5.000 euros, environ 3,2 millions de francs CFA. Un appui qui va lui permettre de financer son projet de ferme intégrée à Bakel (est) et de suivre des formations indispensables à la réussite du projet.

Thierno Souleymane Agne a été primé pour avoir aménagé à Dakar un espace de travail destiné aux jeunes entrepreneurs porteurs de projets "innovants" dans les domaines de l'agriculture et de l'économie sociale.

Il va bénéficier, au même titre que Mohamadou Sy, d'une formation de deux semaines en France, en "programme d'incubation", pour mieux dérouler son projet.

D'autres candidats au concours recevront une formation en une journée, fin avril, à Dakar.

Martine Pinville a salué la "réelle capacité" des lauréats à "créer de l'initiative".

L'ambassade de France va organiser le prochain "Forum Jeunesse du Sénégal" en novembre 2017, à Kaolack (centre).