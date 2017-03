Cameroun: Théâtre - Ngoumou fait son école

Ngoumou (Mefou et Akono) - En partenariat avec la mairie de Ngoumou, le bureau régional multisectoriel de l'Unesco pour l'Afrique centrale a organisé le 22 février dernier à Ngoumou, un festival de théâtre en milieu scolaire dénommé : « les palmes du théâtre scolaire » qui réunissait dix établissements scolaires de l'arrondissement de Ngoumou.

Cinq de l'éducation de base et cinq des enseignements secondaires. Cérémonie présidée par le représentant du directeur du bureau régional multisectoriel de l'Unesco pour l'Afrique centrale, le Dr. Christian Ndombi, qu' accompagnaient le spécialiste des programmes culturels, l'inspecteur pédagogique régional des langues et cultures nationales pour le Centre, Mme Solange Mbella, le délégué départemental des Arts et de la Culture de la Mefou et Akono, Mme Batchama Maltide, les délégués des Enseignements secondaires et de l'Education de base, l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base de Ngoumou, les membres du jury, la promotrice du festival, Mme Justine Etoundi, le 1er adjoint au maire de la commune de Ngoumou, Mme Victorine Essomba, les chefs d'établissements scolaires primaires et secondaires et de nombreuses personnalités venues pour rehausser l'éclat de la cérémonie.

Dans son mot de bienvenue, le 1er adjoint au maire de Ngoumou, Victorine Essomba, a remercié le directeur du bureau régional multisectoriel de l'Unesco pour le choix porté sur la commune de Ngoumou afin d'abriter la 3e édition du festival de théâtre scolaire qui a pour objectif de mieux faire connaître le théâtre et de l'utiliser comme vecteur de messages en milieu scolaire dans les domaines de la paix, de l'intégrité nationale, de la justice, de la citoyenneté et de la sauvegarde du patrimoine. Les groupes sélectionnés ont tenu les participants en haleine pendant sept heures d'horloge, par la qualité des messages véhiculés et les prouesses des différents acteurs.