A l'initiative du réseau « Espérance Jeunesse», la 4e caravane s'ébranle ce jour dans les villes de Meyomessala, Sangmélima et Ebolowa

Après l'Ouest l'année dernière, c'est au tour de la région du Sud d'accueillir la caravane de promotion de l'entrepreneuriat et de valorisation des métiers agro-pastoraux auprès de la jeunesse camerounaise.

Au total, ce sont près de 3 500 jeunes en provenance de tous les arrondissements de la région du Sud qui sont visés par cette initiative du réseau « Espérance Jeunesse » (REJE).

De l'avis du coordonnateur de cette structure, Gaston Komba, les objectifs visés chez les jeunes à travers cette initiative sont multiples.

Il s'agit entre autres de développer l'esprit d'entreprise chez les jeunes afin d'inverser la tendance de la recherche d'emploi vers l'auto-emploi ; informer les jeunes urbains et ruraux sur les opportunités du secteur agro-pastoral comme activité génératrice de revenus et de plein emploi pour la jeunesse.

Il s'agit par ailleurs d'informer et de former les jeunes urbains et ruraux sur les opportunités du secteur agro-pastoral comme potentiellement pourvoyeur de revenus.

Les activités qui démarrent ce jour dans la région du Sud permettront aux parlementaires et autres personnalités présentes de visiter des sites agricoles et des unités agro-industrielles, de procéder à la remise des récompenses aux meilleurs agriculteurs et éleveurs des quatre départements de la région du Sud, dans la catégorie jeune.

Il sera par ailleurs procédé au lancement de la campagne de réarmement moral et civique de 3 500 jeunes de la région du Sud à l'initiative du ministère de la Jeunesse et de l'Education civique et REJE.

Des rencontres d'échanges entre les jeunes de la région et les responsables des départements ministériels en charge de leur encadrement et les coordonnateurs des projets et programmes en faveur des jeunes. La première édition des caravanes initiées par le réseau « Espérance Jeunesse » a eu lieu en 2014 à Obala, dans la région du Centre.