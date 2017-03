Cameroun: Actions sociales - Le Minas et le Lions club en partenariat

A sa suite, Pauline Irène Nguéné s'est félicitée de cette collaboration et a encouragé le District 403 B1 à continuer, tout en l'assurant de son soutien constant en toute circonstance. Et elle a promis de lui faire tenir la liste des personnes sollicitant des opérations de la cataracte.

Objet de cette audience, la motivation du District 403 B1, à venir en appui aux autorités dans les domaines de la santé, de l'éducation, des catastrophes, de l'environnement et du social. Louis Aleka Rybert, en a profité pour dévoiler le thème de son mandat à la tête du District 403 B1: « la protection et la promotion de l'environnement ».

