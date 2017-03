Cameroun/Guinée: Lions indomptables - A l'épreuve de la Guinée

Les Lions espèrent engranger un deuxième succès en amical ce soir à Bruxelles, contre le Syli national.

Une ambiance détendue, des joueurs qui s'entendent comme larrons en foire... Si l'on en croit les images et vidéos des Lions indomptables qui inondent en ce moment les réseaux sociaux, on peut être rassuré sur l'état d'esprit dans la tanière. Mais n'allez pas croire que l'équipe prend son regroupement à la légère. Entre deux pas de danse dans les couloirs de leur hôtel à Bruxelles, les Lions préparent aussi leur deuxième rencontre amicale en cette période FIFA. Ce soir à 20h, au stade Edmond Machtens, ils seront en effet face à la Guinée Conakry. Après leur succès 0-1 sur la Tunisie vendredi dernier à Monastir, les champions d'Afrique veulent continuer sur leur lancée. Un deuxième succès d'affilée, c'est bien pour le statut, pour le moral et surtout pour le classement FIFA. Ce sera aussi l'occasion pour Hugo Broos, le sélectionneur national, de tester d'autres nouveaux venus dans la tanière, comme ce fut le cas contre les Aigles de Carthage.

Mais pour le technicien belge, il sera aussi question de voir si ses joueurs ont enfin compris que la CAN est derrière et qu'il faut se remettre au travail dans la perspective de la coupe des Confédérations qui approche à grands pas. Lors de la conférence d'après-match vendredi dernier, Hugo Broos a en effet pointé du doigt l'attitude de suffisance affichée par certains joueurs, avant d'ajouter : « Que chacun sorte de l'euphorie ». Il s'agira également de corriger les déchets techniques observés durant la rencontre. D'autant qu'en face, il y aura une équipe de Guinée déterminée à s'offrir le scalp du champion d'Afrique. Absent de la dernière CAN, le Syli national se prépare déjà pour la phase de groupe des qualifications de la CAN 2019. Le week-end dernier en amical en France, la Guinée a fait match nul contre le Gabon (2-2). La dernière confrontation entre le Cameroun et la Guinée date de la CAN 2015, sanctionnée par un score de parité (1-1).