Congo-Kinshasa: L'ONU et ses partenaires condamnent une attaque meurtrière contre des policiers au Kasaï

Elles ont rappelé l'impératif de la conduite d'une enquête crédible pour faire la lumière sur les violations des droits humains et poursuivre en justice leurs auteurs. À cet égard, elles se sont félicité des mesures annoncées par le gouvernement congolais et attendent avec intérêt les actions qui en résulteront.

Dans leur communiqué, l'ONU et les organisations partenaires ont également encouragé la poursuite du dialogue entamé récemment entre le gouvernement congolais et la milice Kamuina Nsapu, afin de trouver une issue pacifique à la situation actuelle dans les provinces du Kasaï.

L'ONU et des organisations partenaires ont condamné une attaque « ignoble » contre la Police nationale congolaise survenue entre le 23 et le 24 mars sur l'axe Tshikapa-Kananga, dans la région du Kasaï, en République démocratique du Congo (RDC).

