Afrique du Sud: Pluie d'hommages en RSA après la disparition d'Ahmed Kathrada

L'ANC et le Parti communiste viennent de perdre un homme humble, un homme qui a consacré toute sa vie à la lutte pour la liberté, toute sa vie à la libération du peuple sud-africain. L'Afrique du Sud a perdu un grand citoyen. L'Afrique du Sud a perdu un héros. Ahmed Kathrada voulait la destruction de l'apartheid, pour permettre au peuple sud-africain de vivre en paix, mais il n'a jamais perdu son sang-froid, il n'a jamais perdu son humilité. Quand nous étions en prison, il m'a souvent impressionné. Il nous disait: «camarades, il nous faut étudier, il faut nous préparer, car nous allons être libérés un jour, et nous devons nous équiper pour affronter les problèmes du pays». Il disait toujours: «ils peuvent faire ce qu'ils veulent de moi, mais ils ne me feront jamais changer d'avis. Ils peuvent emprisonner mon corps, mais ils ne pourront jamais emprisonner mon esprit».

Et d'ailleurs, Kathrada, ainsi que d'autres vétérans, avaient demandé à rencontrer le chef de l'Etat pour lui faire part de leur préoccupation, sans succès. Les dérives et la corruption au sein de son propre mouvement de l'ANC, le mouvement auquel il a donné sa vie, auront donc été son dernier combat.

L'enterrement d'Ahmed Kathrada est prévu pour ce mercredi, mais il y a déjà quelques tensions qui apparaissent autour de ces funérailles. La cérémonie est prévue au cimetière de Westpark à Johannesburg, un enterrement officiel en présence du chef de l'Etat. Et on a appris que la famille d'Ahmed Kathrada aurait demandé à ce que le président Jacob Zuma ne s'exprime pas.

D'autres se sont rappelés d'un homme intègre. Un des vétérans a rappelé que Kathrada était fière de la lutte de son pays, mais aussi triste par l'état de son parti, l'ANC sous l'actuel président Jacob Zuma. Parmi les autres hommages, celui également de Desmond Tutu, l'ex-archevêque du Cap et prix Nobel de la paix qui a salué un « homme d'une ténacité remarquable », et la conscience morale du mouvement.

Winnie Mandela, sa fille Zenani, George Bizos, son avocat de l'époque, et de nombreux vétérans de la lutte contre l'apartheid sont venus rendre hommage à Ahmed Kathrada. Tous ont salué un homme discret, humble, mais déterminé. Chacun avec sa petite anecdote. Son avocat George Bizos, par exemple, s'est souvenu de lui comme le détenu le plus intelligent auquel le régime ait été confronté.

C'était une figure du combat contre les inégalités, il était très actif jusqu'au bout. Et les réactions de suivent et se ressemblent. Ce matin, plusieurs vétérans de l'ANC, le mouvement de libération de Mandela, se sont réunis pour lui rendre hommage. Parmi eux des grandes figures de la lutte contre l'apartheid, comme Winnie Mandela.

