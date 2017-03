Cote d'Ivoire: Procès Simone Gbagbo - Perpétuité requise contre l'ancienne première dame

De ce fait, le procureur a requis la peine maximum pour l'ex-dame de fer de Côte d'Ivoire : la prison à perpétuité, sans circonstance atténuante, sans sursis ou aménagement de peine, et avec privations de ses droits civiques. La cour vient de se retirer pour délibérer. On devrait connaître le verdict dans la journée ou en début de soirée.

Il a expliqué qu'au sein de la cellule de crise de l'époque constituée de ministres et de militaires, Simone Gbagbo était la véritable dirigeante, la patronne, la cheffe de guerre, et que par conséquent même si elle n'a pas tiré, même si elle n'a pas bombardé, c'est bien elle qui doit être tenue pour responsable.

Pendant plus d'une heure, Ali Yéo est revenu sur les bombardements du marché d'Abobo et sur les tirs contre les manifestants de la Radio-télévision ivoirienne, la RTI.

Toute la tâche et la difficulté du magistrat est d'établir un lien certain et incontestable entre l'ex-première dame de Côte d'Ivoire et les crimes commis par les forces régulières ivoiriennes ou les patriotes pro-Gbagbo contre certaines populations civiles, supporters d'Alassane Ouattara.

