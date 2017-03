Cameroun: Galtier - Le coach de Saint-Etienne taclé par Assou-Ekotto

Dieu merci j'ai fait 10 ans an Angleterre, dans un des meilleurs clubs d'Angleterre, comment je pourrais m'attarder sur Christophe Galtier. Je respecte beaucoup l'être humain, son intelligence et sa bêtise aussi. Je suis sorti de cette situation avec le sourire. »

A 48 heures de la reprise de l'entraînement, ils ont finalement fini par me dire qu'ils comptaient prendre un latéral gauche de haut niveau, qui serait capable de jouer les 38 journées de championnat. J'aurais préféré que l'on ne me dise pas un mois avant la fin, nous on veut te garder, alors que je ne leur avais rien demandé.

