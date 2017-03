Togo: Visite à Lomé de la patronne du PNUD

Helen Clark, l'administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) effectue une visite officielle au Togo du 28 au 30 mars. L'un de ses derniers déplacements à l'étranger puisqu'elle prévoit de quitter ses fonctions le 19 avril prochain.

Durant son séjour, elle s'entretiendra avec le chef de l'Etat, le Premier ministre et des membres du gouvernement. Elle tiendra également des réunions avec l'Équipe de pays des Nations Unies et du PNUD Togo, les partenaires au développement, le corps diplomatique et les bailleurs de fonds.

A Lomé, elle visitera INNOV'UP, le premier centre incubateur pour l'entreprenariat féminin au Togo et échangera avec la Fédération des femmes chefs d'entreprises de l'Afrique de l'Ouest.

Helen Clark se rendra également à Davié dans la région maritime (30km de Lome) pour y apprécier l'état d'avancement des travaux de construction d'une piste rurale dans le cadre de la mise en œuvre du PUDC (Programme d'urgence de développement communautaire.

Il constitue un des volets phares de la Stratégie pour la Croissance Accélérée et l'Emploi (SCAPE). Le budget est de 155 milliards de Fcfa (environ 258 millions de dollars) pour une période de 3 ans.

Il prévoit d'améliorer l'offre des services sociaux de base et d'impliquer les populations dans le développement économique et social de leur localité.

Cette visite sera l'occasion de réaffirmer l'engagement du PNUD à accompagner l'action du Togo en vue des Objectifs de développement durable.

Le Togo fait partie des 22 pays identifiés par les Nations Unies et qui feront l'objet d'un suivi et de rapports périodiques dans le cadre du Programme de développement à l'horizon 2030.

Les plus importants contributeurs du PNUD sont le Japon, les Etats-Unis et la Grande Bretagne. L'organisation onusienne concentre son action dans la lutte contre la pauvreté et en faveur du développement durable.

Plusieurs prétendants convoitent le poste occupé par Mme Clark. Bert Koendoers, le ministre néerlandais des Affaires étrangères, l'ex-chef de la diplomatie britannique David Miliband et la française Ségolène Royal, ministre de l'Environnement.