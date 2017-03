Ile Maurice: L'option futuriste Skytran

Le débat sur le Metro Express prend de la hauteur. Littéralement.

Un lecteur qui s'intéresse à la question du transport public, Jean Daniel Agustee, nous indique une alternative particulièrement intéressante. Il s'agit de l'option Skytran, développé au centre de recherche Ames de la NASA, en Californie, et dont les avantages principaux sont présentés comme suit :

Coût : Le coût au kilomètre construit des systèmes de transport de masse actuels (métro, tram, route plus véhicules) se situerait entre 20 et 100 fois plus cher. Pourquoi donc ? Essentiellement parce que les systèmes existants sont beaucoup plus complexes et lourds à mettre en place et à opérer.

Le système Skytran de rail, léger, modulaire et «snap-together» ainsi que les «pods» mobiles eux-mêmes, qui peuvent être produits en masse et à bon marché, utilisent un système de traction révolutionnaire appelé Maglev (un système de lévitation basé sur le magnétisme), qui consomme bien moins d'énergie et ne pollue pas. Pour comparaison, les fabricants du Skytran promettraient donc un projet de Rs 20 milliards à... Rs 400 millions ?

Impact minimal : Contrairement aux alternatives du métro, des voitures ou des trains, le Skytran a beaucoup moins d'impact, y compris visuellement (pas de béton ou d'asphalte), et, puisqu'il est totalement aérien, réclame bien moins d'acquisitions de terrains ou de déplacements d'activités existantes.

Haute capacité : Tout le système (voir vidéo de synthèse sur : http://www.skytran.com/) est super efficient car contrôlé par ordinateur, ce qui fait que les «pods» mobiles biplaces peuvent accommoder la très grande majorité des besoins de transport humain avec bien moins d'impact et à moindre coût. Les routes et les rails seraient alors presque exclusivement réservés au transport de marchandises.

De plus, Skytran est facilement expansible. Il suffit d'ajouter une ligne en parallèle pour doubler de capacité. Le software Skytran est capable, à tout moment, de jongler avec les destinations requises par ses passagers et les organiser de la manière la plus efficiente et la plus sécurisée possible : vous entrez dans votre «pod», vous inscrivez votre destination sur l'écran et l'ordinateur fait le reste !

Rapide : Les «pods» du Skytran ne s'arrêtent jamais jusqu'à ce que la destination soit atteinte : c'est ce qui fait que le voyage prend moins de temps. Pas d'arrêt en gare, sauf pour monter ou descendre !

Le système informatique identifie la route la plus efficiente, espace les «pods» à leur distance la plus efficace, les uns des autres, et les stations (pensez aux «pits» dans les courses de F1) peuvent même être organisées pour accommoder les utilisateurs pressés, séparément de ceux qui ont besoin de plus de temps, comme les retraités ou les familles avec enfants en bas âge !

Sur demande : Un bus ou un métro a des horaires. Qu'il respecte ou pas. Le Skytran est à la demande ! Ayant choisi la station la plus proche, votre smartphone est utilisé pour appeler un Skytran. Si vous le convoquez à 9 h 05 , il sera là à 9 h 05 !

Il ne vous attendra pas plus de 15 secondes (avis aux retardataires, cela vous en coûtera !), mais il sera au rendez-vous qu'il pleuve ou qu'il neige, 24/7, même après un dîner bien arrosé à 2 heures du matin ! Faites gaffe : les convocations intempestives pour s'«amuser» peuvent être retracées jusqu'à votre smartphone !

Flexibilité : Les «pods» Skytran sont pour deux personnes. Si vous avez deux enfants, vous convoquez deux «pods» et vous mettez les enfants derrière, après vous être assuré que leur destination est identique à la vôtre...

L'extension du circuit vers les villes rurales (Mahébourg, Flacq, Rivière-des-Anguilles, Grand-Baie ou Tamarin), outre le fait qu'elle pourra se faire à meilleur marché, permettra des raccordements à plus grande vitesse que le métro (typiquement de 150 à 250 km/h versus les 45 km/h du métro). La vitesse intra-urbaine sera semblable. Le métro demande des années pour être installé. Pour Skytran, ça va plus vite.

Sécurisé : L'informatique pourvue par les «super-computers» permet aujourd'hui une efficience parfaite pour les véhicules «driverless». Sans risque d'accidents !

On peut éventuellement en finir avec les 150 morts par an sur nos routes ou les 30 000 accidents annuels ! Skytran souligne aussi que face au terrorisme, qui s'intéresse aux concentrations de passagers dans des bus ou dans des gares, ce système, diffus, est bien moins «intéressant» pour les terroristes...

Si tout cela vous semble un peu futuriste, c'est parce que ça l'est ! Selon le site Web de Skytran, ce système a été retenu pour le transport sur l'île de Yas (25 km2 ) à Abu Dhabi, et à Lagos, au Nigeria, que l'on promet de compléter en 2020.

M. Agustee a tenté d'intéresser le gouvernement local à cette option depuis 2014. Sans succès. Y a-t-il une contre-indication pour la montée qu'il faut faire vers Curepipe ? Ce n'est pas clair...

La question qui se pose pour le pays est un choix entre des technologies établies, mais lourdes et onéreuses, et des technologies nouvelles, plus efficientes et moins coûteuses, comme le Maglev (il y a peut-être d'autres options «smart» d'ailleurs !), qui pourraient nous demander d'attendre un an ou deux. Pour rappel, on attend déjà depuis... 1989 !