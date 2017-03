Ile Maurice: Rs 760 M injectées pour des campus toujours pas opérationnels

Le rapport de l'audit 2015-2016 a été déposé au Parlement ce mardi 28 mars puis a été rendu public. Au niveau de l'Education, voici un condensé des différentes dépenses relevées.

Ex école Beaugeard

Le rapport déplore notamment des dépenses inutiles à l'ex-Dr O. Beaugeard Government School. Le ministère avait demandé à ce qu'une partie du bâtiment soit démoli en raison des risques en matière de sécurité.

Au final, le National Heritage Fund Board a objecté à cette démolition, le bâtiment ayant été classifié bâtiment historique. Une injonction de la cour avait été obtenue en cour en novembre 2006. Le contrat a fini par être annulé en juillet 2017 après qu'un montant de Rs 1,34 millions avait été dépensé en procédures préliminaires.

Par la suite, de nouveaux designs avaient été élaborés mais en novembre 2013, des organisations non gouvernementales se sont tournées vers la cour pour stopper ces travaux. Et l'entrepreneur lui-même a finalement demandé à mettre fin à son contrat. Il a obtenu une somme de Rs 266 910 en guise de compensation.

"The Ministry has failed to safeguard not only Government property but items of historical value. Appropriate measures have not been taken to ensure that all the items were stored properly to prevent deterioration and prevent theft.

Payments to Contractors amounted to some Rs 13.74 million at 30 June 2016 could be considered as nugatory. Most 'salvable' materials paid for have disappeared and those still on site were mostly no longer usable", relève le bureau de l'Audit.

Construction de nouveaux campus au coût de Rs 760 millions

Trois nouveaux campus de Knowledge Parks Limited (KPL), compagnie de l'Etat, appelée à gérer les projets d'infrastructures dans le milieu de l'enseignement supérieur, ont été lancés en 2014.

Trois régions ont été identifiées : Pamplemousses, Montagne-Blanche et Réduit. La valeur des trois projets était de Rs 760 millions. Au 31 décembre 2016, un montant de Rs 83,2 millions devait être payé.

Le rapport déplore cependant qu'à cette période, les infrastructures n'étaient toujours pas opérationnelles. «Government has invested around Rs 760 million in infrastructure, equipment and facilities which were lying dormant for almost a year and from which no benefits have been derived.

The project value which has already reached some Rs 760 million will require additional funds of some Rs 75 million to make them operational as polytechnics», relève le rapport.

Le bureau de l'Audit souligne également que KPL est une entité de l'Etat enregistrée comme une entreprise privée. Ce qui la place en dehors du contrôle du Parlement. Pourtant, au moins Rs 800 millions découlant des revenus publics y ont été placées. Et il en sera de même pour Polytechnics Mauritius qui devrait remplacer KPL.

Manuels scolaires

Le bureau de l'Audit déplore un mauvais planning et des retards dans les livraisons. A titre d'exemple, des élèves des classes prévoc ont reçu leurs manuels avec un retard considérable. Ce qui fait dire à ce bureau qu'il faudrait que le ministère revoit sa manière de mener la publication des manuels.