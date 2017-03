Burkina Faso: Roch Marc Christian Kaboré et Omar el-Béchir dynamisent les liens

communiqué de presse

Au terme de la visite d'amitié et de travail qu'il a effectuée les 26 et 27 mars à Khartoum au Soudan, le président du Faso Roch Marc Christain Kaboré et son homologue ont pris l'engagement de renforcer la coopération aux niveaux bilatéral et multilatéral. C'est ce qui ressort globalement du communiqué final.

La visite d'amitié et de travail du chef de l'Etat burkinabè à Khartoum a tracé les sillons d'un nouvel élan dans les relations bilatérales entre le Pays des Hommes intègres et le Soudan. Roch Marc Christian Kaboré et Omar el-Béchir ont décidé, selon les termes du communiqué final, de renforcer leur coopération dans les domaines de la défense, la sécurité, l'agriculture, la santé, l'éducation et les mines.

Le président du Soudan a pris l'engagement d'apporter le soutien de son pays au Burkina Faso dans les secteurs énumérés.

Sur la situation sécuritaire et politique dans le Sahel, les deux chefs d'Etat ont évoqué la nécessité de combattre les groupes terroristes qui sévissent dans la région. Les deux parties ont aussi réitéré leur volonté commune de poursuivre leurs concertations et leurs soutiens mutuels dans les instances régionales et internationales.

Sur ce point précis, Omar el-Béchir s'est réjoui de l'appui que le Burkina Faso lui a apporté en faveur de la levée des sanctions économiques, de l'annulation de la dette et des questions relatives à la Cour pénale internationale.

Toujours, concernant la situation nationale au Soudan, Omar el-Béchir a indiqué que grâce au dialogue inclusif auquel tous les mouvements politiques, l'opposition et les groupes armés ont pris part, la voie d'un consensus a été trouvée.

Ces pourparlers ont permis pour la première fois la nomination d'un Premier ministre et la formation prochaine d'un gouvernement d'union nationale.

Sur cette lancée, le président du Faso a exhorté son homologue soudanais à consolider les acquis du processus en cours qui, certainement, va déboucher sur une cohabitation harmonieuse entre les différentes sensibilités.

Raffermir la coopération Sud-Sud

Roch Marc Christian Kaboré a soutenu avoir été « impressionné » par le travail « extraordinaire » qui est accompli au complexe militaro-civil soudanais en matière d'équipements militaires et de formation.

Un complexe qu'il a visité dans la matinée du lundi 27 mars 2017 en compagnie du chef de l'Etat du Soudan. Ces ingénieurs, de nationalité soudanaise, a précisé le président Kaboré, qui travaillent dans ce centre démontrent que l'Afrique dispose de ses propres compétences pour son développement.

De ce fait, il a souhaité que l'expertise soudanaise dans ce domaine puisse profiter au Burkina Faso, dans le cadre d'une coopération Sud-Sud exemplaire.

La situation des conflits dans certains pays africains comme la Somalie, la République démocratique du Congo, la Centrafrique et la Lybie ont préoccupé également le président Kaboré et son hôte, lors de son séjour.

Ils ont affiché leur détermination à poursuivre leurs efforts au sein de l'Union africaine(UA) et de la communauté internationale pour trouver des solutions pacifiques à ces conflits qui plombent le développement socio-économique.

En prenant congé de son hôte, le président du Faso a confié qu'il sera prochainement invité au Burkina Faso pour une visite d'amitié et de travail.

Le communiqué final de la visite a été conjointement signé par les ministres des affaires étrangères burkinabè et soudanais, Alpha Barry et Ibrahim Kandour. Les travaux de la quatrième session de la commission mixte de coopération bilatérale se tiendront à Ouagadougou en 2018.