Gabon: Le chef de l'Etat ouvre un dialogue politique sans l'opposant Jean Ping

Pouvoir et opposition se partagent à parts égales les instances de ce dialogue et notamment le bureau politique mis en place ce mardi. Avant une phase citoyenne où à partir de demain, des centaines de personnes doivent s'exprimer sur l'état du Gabon.

Le président du parti Démocratie nouvelle a appelé les participants à « s'impliquer en toute sincérité et à apporter des critiques constructives ». Il a été suivi par le secrétaire général du PDG au pouvoir, Faustin Boukoubi, qui a déclaré qu'« œuvrer pour le Gabon et le bien-être de son peuple devrait être une volonté commune ».

Au Gabon, le dialogue politique national voulu par Ali Bongo s'est ouvert ce mardi. Un forum préparé depuis la mi-février, six mois après la réélection contestée d'Ali Bongo et la crise postélectorale qui s'en était suivie. Candidat malheureux, Jean Ping et sa coalition ne reconnaissent toujours pas la victoire du chef de l'Etat. Ce dialogue a officiellement pour objectif d'apaiser la situation politique et sociale, de réconcilier les Gabonais et de relancer l'économie, mais il y a de grands absents.

