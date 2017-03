Les assises nationales de la presse devraient permettre de faire le bilan du chemin parcouru depuis 1992, d'aborder les questions liées à l'amélioration du statut et des conditions de travail des professionnels des médias, d'arrimer les textes règlementaires aux mutations intervenues dans le secteur et de projeter l'avenir.

« Au cours de ces assises, plusieurs maux paralysant la presse congolaise furent mis en exergue, entre autres : l'altération du son et de l'image à la réception pour la presse audiovisuelle ; l'irrégularité des parutions pour la presse écrite ; la précarité et le sous-équipement ; ainsi que le caractère libertaire et liberticide de cette presse libérée de la censure, de la méfiance et de la peur», a fait savoir Théophraste Miettet Likibi, qui a lu ladite communication conjointe.

Selon lui, le mois d'avril servira aux préparatifs de cette rencontre prévue en mai et qui offrira l'opportunité d'une part, d'évoquer les maux limitant l'éclosion de la presse nationale et d'autre part, de proposer des solutions.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.