Dans une déclaration rendue publique le 27 mars à Brazzaville, le secrétariat fédéral de la Fédération des travailleurs de la science, des sports, de l'enseignement, de l'information et de la culture (Fétrasseic), a qualifié de « désastreuse et inhumaine » la situation que connaissent actuellement ses adhérents ayant fait valeur leurs droits à la retraite.

Selon cette déclaration signée du secrétaire général national, Basile Ngoli, les retraités, ayant servi « loyalement et honnêtement la République » et « ayant payé régulièrement leurs cotisations mensuelles », connaissent un retard « inadmissible et inacceptable » de quatre mois de pensions. Il s'agit notamment de ceux qui émargent à la Caisse de retraite des fonctionnaires (Crf).

C'est ainsi que le secrétariat fédéral de la Fétrasseic demande aux trois centrales syndicales les plus représentatives, à savoir la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC), la Confédération syndicale congolaise (CSC) et la Confédération des syndicats libres et autonomes du Congo (Cosylac), de rencontrer « immédiatement » le Premier ministre. Afin, dit-il, de « trouver des solutions idoines et définitives relatives au paiement régulier des pensions des retraités en cette année de rigueur et de vérité. »

Rappelons que la Fétrasseic est affiliée à la CSC.