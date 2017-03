Sénégal: François Hollande confirme le financement par Paris du Train express régional de Dakar

Après leur visite d'hier, lundi 27 mars, à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss… Plus »

Concernant la situation internationale, particulièrement la Gambie, les deux chefs d'Etat se sont félicités des évolutions très positives observées depuis décembre 2016 et se sont convenus d'intensifier leur coopération respective avec ce pays. Macky Sall a confirmé « la haute appréciation de l'Afrique de sa contribution remarquable à la paix et à la Sécurité en Afrique ».

Le chef de l'Etat français a confirmé la poursuite bienveillante de l'examen des demandes de naturalisation de tirailleurs sénégalais résidant en France. Le président français a salué le leadership de son homologue sénégalais et souligné « l'exceptionnelle intelligence politique et diplomatique » avec laquelle son hôte a géré la crise gambienne.

