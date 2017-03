Congo-Brazzaville: Mvouti - Une fondation d'entraide et de solidarité voit le jour

La sortie officielle de la Fondation Julienne Angélique Pandhet Coussoud a eu lieu le 25 mars à Bilala dans le district de Mvouti (département du Kouilou) en présence de Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, son président d'honneur.

Tous les fils et filles de Mvouti, mobilisés autour des mutuelles, associations et autres organisations d'entraide étaient présents à Bilala, pour assister à la sortie de la Fondation Julienne Jacqueline Pandhet Coussoud qui, sa vie durant, s'est distinguée par son humanisme.

C'est dans le but de perpétuer ses idées et ses aspirations qu' a été créée la fondation qui porte son nom et dont l'objet essentiel est de favoriser, promouvoir, développer l'esprit de solidarité, de partage et d'entraide entre les populations locales par le soutien des initiatives locales individuelles et collectives et par la réalisation des projets porteurs, a dit Jean-François Kayi, son secrétaire général et d'ajouter que la fondation va mettre l'action sur la formation, l'apprentissage et l'encadrement des populations locales dans tous les domaines de sa compétence.

« La Fondation se veut être un outil de développement économique, socio-culturel pour les populations locales. Elle fonde son existence et focalise son action sur les vertus et valeurs du "vivre ensemble", du partage dans la solidarité agissante », a-t-il poursuivi.

Selon Guy Massanga, vice-président de la fondation Julienne Jacqueline Pandhet, en créant cet outil de développement économique et socio-culturel, nous avons voulu canaliser nos énergies afin de les orienter vers les réalisations pour le plus grand bien de nos populations.

À la fin de la cérémonie, la fondation a remis des machines à coudre à la coopérative des couturières de Bilala, un groupe électrogène de 6 kva à l'Église Saint-Paul de la localité.

Un don d'une ambulance a également été fait au Centre de santé intégré de cette localité y compris des vivres, du matériel aratoire et autres produits de consommation courante, ont été remis à la population.

Défunte mère de Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, minsitre des Affaires foncières et du domaine public, Julienne Jacqueline Pandhet Coussoud, enseignante de formation, a non seulement de son vivant dispensé le savoir et la connaissance aux élèves mais elle a aussi été à l'écoute des autres pour mieux les conseiller « Les solutions à tous les problèmes sont là proches de nous. Elles sont dans le sol, le sous-sol. Mais elles sont aussi dans les bras, les cerveaux et nos cœurs » , aimait -elle dire.